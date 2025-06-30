Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta ambulans sürüş güvenliği eğitimi düzenlendi

        Tokat'ta ambulans sürüş güvenliği eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 11:50 Güncelleme: 30.06.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta ambulans sürüş güvenliği eğitimi düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ta ambulans sürüş güvenliği eğitimi düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında görev yapan paramedik ve acil tıp teknisyenlerine (ATT) yönelik olarak "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi" (ASGE) düzenlendi.

        Gerçekleştirilen eğitim programı ile acil sağlık hizmetlerinde görevli personelin kara ambulansları ile görev esnasında karşılaşabilecekleri riskleri önceden öngörebilmeleri, güvenli sürüş tekniklerini benimsemeleri ve trafik güvenliğini artırmaları amaçlanmıştır. Katılımcılara teorik bilgilendirmenin yanı sıra uygulamalı sürüş eğitimleri de verilmiş, olay yerine güvenli ulaşım, hasta ve personel güvenliği ile ekip uyumu gibi başlıklarda bilgi ve beceri kazandırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünün acil sağlık hizmetlerinin etkinliğini ve güvenliğini artırmaya yönelik eğitim faaliyetleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        İşsizlikte gerileme
        İşsizlikte gerileme
        "İngiliz müzik grubu ABD'ye alınmayabilir"
        "İngiliz müzik grubu ABD'ye alınmayabilir"
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Trump: İran'a hiçbir şey teklif etmedim
        Trump: İran'a hiçbir şey teklif etmedim
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        Futbol tesisi açtı
        Futbol tesisi açtı
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        CIA'den "İran'ın nükleer programı geriletildi" iddiası
        CIA'den "İran'ın nükleer programı geriletildi" iddiası
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        2 bölgede sağanak! 9 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıdan doğuya azalıyor!
        2 bölgede sağanak! 9 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıdan doğuya azalıyor!
        Tiny House âşıkları
        Tiny House âşıkları

        Benzer Haberler

        Tokat'ta çoban ölü bulundu
        Tokat'ta çoban ölü bulundu
        Tokat'ta şarampole savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Tokat'ta şarampole savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Tokat'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 8 kişi yaralandı
        Tokat'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 8 kişi yaralandı
        Profesör Keskin: Keneye çıplak elle dokunmak riskli
        Profesör Keskin: Keneye çıplak elle dokunmak riskli
        Tokat'ta "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında kenelerin neden olduğu hastal...
        Tokat'ta "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında kenelerin neden olduğu hastal...
        Tokat'ta bir üretici vatandaşlara tır dolusu karpuz dağıttı
        Tokat'ta bir üretici vatandaşlara tır dolusu karpuz dağıttı