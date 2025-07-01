Tokat'ta çatıda kalan kediyi itfaiye kurtardı
Tokat'ın Zile ilçesinde çatıda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Tokat'ın Zile ilçesinde çatıda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Zincirli Süfla Mahallesi'nde çatıda 2 gündür mahur kalan kediyi gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Zile Belediyesi itfaiye ekiplerince kedi çatıdan kurtarıldı.
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