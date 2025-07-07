Tokat'ta "Taşa inat ince sanat ve söz uçar oya kalır" sergisi açılacak

Enstitü olarak iki yıldır "Taşa inat ince sanat ve söz uçar oya kalır" temalı serginin üzerinde çalıştıklarını belirten Gül, "Gök Medrese'de 10 Temmuz Perşembe günü saat 16.00'da sergiyi Tokat halkı ile paylaşacağız. Temalarımızın içeriği, iğne oyası ve Tokat'tan çıkarılan yarı değerli taşların işlenmesi şeklinde olacak." dedi.

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