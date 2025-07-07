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        Tokat'ta "Taşa inat ince sanat ve söz uçar oya kalır" sergisi açılacak

        Tokat'ta Taşa inat ince sanat ve söz uçar oya kalır" sergisinin açılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 13:27 Güncelleme: 07.07.2025 - 13:27
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        Tokat'ta "Taşa inat ince sanat ve söz uçar oya kalır" sergisi açılacak
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        Tokat'ta Taşa inat ince sanat ve söz uçar oya kalır" sergisinin açılacağı bildirildi.

        Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Aslı Gül, gazetecilerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

        Enstitü olarak iki yıldır "Taşa inat ince sanat ve söz uçar oya kalır" temalı serginin üzerinde çalıştıklarını belirten Gül, "Gök Medrese'de 10 Temmuz Perşembe günü saat 16.00'da sergiyi Tokat halkı ile paylaşacağız. Temalarımızın içeriği, iğne oyası ve Tokat'tan çıkarılan yarı değerli taşların işlenmesi şeklinde olacak." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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