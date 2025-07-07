TOGÜ'de TÖMER yaz okulu açıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) TÖMER yaz okulu açıldı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TOGÜ Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından açılan yaz okulu, Yunus Emre Enstitüsü ile imzalanan protokol kapsamında düzenlendi.

Bu kapsamda 7-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek yaz okulu, farklı kültürlerden gelen öğrencilere Türk dilini ve kültürünü tanıma fırsatı sunuyor.

Program süresince öğrencilere yoğunlaştırılmış Türkçe dil eğitiminin yanı sıra geleneksel el sanatları atölyeleri, Türk mutfağı tanıtımları ve gezi de sunulacak.

TÖMER binasında yapılan açılışa Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Temür, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Şahin Sözen, TÖMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Akgül, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Rektör Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, TÖMER yaz okulu projesinin sadece dil öğretimi açısından değil, aynı zamanda kültürel etkileşim ve dostluk köprülerinin kurulması açısından önem taşıdığını belirtti.