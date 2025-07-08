Tokat'ta asfaltlama çalışmaları sürüyor

Tokat Belediyesi, Yeniyurt Mahallesi'nde çevre yolu ile DSİ kanalı arasında kalan sitelerin bulunduğu sokaklarda sıcak asfalt serimi çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 800 metre uzunluğundaki yollarda gerçekleştirilecek asfaltlama ile kaldırımlar da yenilenecek. Ayrıca bölgede yeni yağmur suyu hatları yapılarak altyapı güçlendiriliyor.

Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yürütülen çalışmaları teknik ekibiyle inceleyerek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Yazıcıoğlu, "Yeniyurt Mahallemizde uzun süredir beklenen yol ve kaldırım çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz. Burada yaklaşık 800 metrelik alanda sıcak asfalt serimi yapacağız, kaldırımlarımızı da baştan sona yenileyeceğiz. Ayrıca altyapıda yaptığımız yeni yağmur suyu hatlarıyla mahallemizi daha sağlıklı ve konforlu ulaşıma kavuşturacağız. Üretken belediyecilik anlayışımızla, hemşehrilerimizin her talebine canla başla çözüm üretmek için çalışıyoruz. Gönül kapılarını bizlere açan tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak yolu yeniden trafiğe açacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.