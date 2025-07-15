Tokat'ın ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi
Tokat'ın Başçiftlik, Almus ve Yeşilyurt ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi.
Tokat'ın Başçiftlik, Almus ve Yeşilyurt ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi.
Başçiftlik ilçesinde etkinlikler, Merkez Camisi avlusunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.
Başçiftlik Kaymakamı Serhat Satış ve Belediye Başkanı Şaban Bolat'ın konuşmasının ardından Müftülük personeli tarafından ilahiler seslendirildi.
- Almus
Almus ilçesinde Merkez Camisi meydanında Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra dua edildi.
Programa Kaymakam Emre Çömen, Belediye Başkanı Bekir Özer, Almus Cumhuriyet Başsavcısı Musa Dere, Ataköy Belediye Başkanı Ömer Bayrak, Kınık Belediye Başkanı Hacı Yusuf Geçene, Gölgeli Belediye Başkanı Hayati Turan, Akarçay Görümlü Belediye Başkanı Ali Cezmi Güneş, AK parti İlçe Başkanı Yüksel Mirzaoğlu, CHP İlçe Başkanı Baki Bay, MHP İlçe Başkanı Orhan Altındağ ve vatandaşlar katıldı.
- Yeşilyurt
Hükümet konağı önünde başlayan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İlçe Müftülüğü hafızlarından Selim Evren in Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası İlçe Müftüsü Murat Darılmaz tarafından dua edildi.
Yeşilyurt Kaymakamı Fatin Döner tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldıktan sonra emniyet personeli şiirler okudu.
Programa Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sami Burak Aksoy, İlçe Emniyet Amiri Fatih Yaşar, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.
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