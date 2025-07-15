Tokat'ın ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Yeşilyurt Kaymakamı Fatin Döner tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldıktan sonra emniyet personeli şiirler okudu.

Hükümet konağı önünde başlayan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İlçe Müftülüğü hafızlarından Selim Evren in Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası İlçe Müftüsü Murat Darılmaz tarafından dua edildi.

Başçiftlik Kaymakamı Serhat Satış ve Belediye Başkanı Şaban Bolat'ın konuşmasının ardından Müftülük personeli tarafından ilahiler seslendirildi.

Tokat'ın Başçiftlik, Almus ve Yeşilyurt ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.