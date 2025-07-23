GÜNCELLEME - Tokat'ta kayıp iki kuzenden birinin cesedi Kelkit Çayı'nda bulundu

AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla suda yapılan aramalarda Zafer Ateş'in cansız bedeni Kelkit Çayı'nda bulundu.

Polis, jandarma ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler, iki kuzenin kaybolmadan önce bindiği 59 RA 694 plakalı otomobili Kelkit Çayı kenarında buldu.

İlçede yaşayan kuzenler Dilek Ateş (22) ve Zafer Ateş'ten (24) akşam saatlerinden itibaren haber alamayan aileleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

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