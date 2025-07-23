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        GÜNCELLEME - Tokat'ta kayıp iki kuzenden birinin cesedi Kelkit Çayı'nda bulundu

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaybolan iki kuzenden Zafer Ateş'in cesedi Kelkit Çayı'nda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 02:54 Güncelleme: 23.07.2025 - 02:54
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        GÜNCELLEME - Tokat'ta kayıp iki kuzenden birinin cesedi Kelkit Çayı'nda bulundu
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaybolan iki kuzenden Zafer Ateş'in cesedi Kelkit Çayı'nda bulundu.

        İlçede yaşayan kuzenler Dilek Ateş (22) ve Zafer Ateş'ten (24) akşam saatlerinden itibaren haber alamayan aileleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Polis, jandarma ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler, iki kuzenin kaybolmadan önce bindiği 59 RA 694 plakalı otomobili Kelkit Çayı kenarında buldu.

        AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla suda yapılan aramalarda Zafer Ateş'in cansız bedeni Kelkit Çayı'nda bulundu.

        Dilek Ateş'i arama çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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