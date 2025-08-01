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        Tokat'ta kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam bulundu

        Tokat'ta kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 13:54 Güncelleme: 01.08.2025 - 13:57
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        Tokat'ta kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam bulundu
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        Tokat'ta kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam bulundu.

        Merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde yaşayan 82 yaşındaki Muzaffer Erdoğdu, dün sabah saatlerinde evinden ayrıldı.

        Yaşlı adamdan bir daha haber alamayan yakınları, jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi.

        Ekipler, yaşlı adamı evinden 4 kilometre uzaklıkta Fakir Tarlası bölgesinde buldu.

        Yaşlı adam, sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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