        Tokat Haberleri

TOGÜ'de sinema günleri düzenlendi

        TOGÜ'de sinema günleri düzenlendi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) düzenlenen sinema günleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 13:28 Güncelleme: 24.10.2025 - 13:28
        TOGÜ'de sinema günleri düzenlendi
        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) düzenlenen sinema günleri başladı.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla sinema günleri etkinliği gerçekleştirildi.

        Sinema günlerinin açılış filminde "Hobbit" filmi izlendi.

        Etkinlik öncesinde öğrencilere patlamış mısır ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

