Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta 2 kadını 1,8 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

        Tokat'ta 10 gün arayla 2 kadını yaklaşık 1,8 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 11:29 Güncelleme: 26.10.2025 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta 2 kadını 1,8 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ta 10 gün arayla 2 kadını yaklaşık 1,8 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Soğukpınar Mahallesi'nde tek başına yaşayan G.S'ye telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp "adınız terör örgütüne karıştı" diyen A.A. ve C.A.Ş, evine gittikleri kadından yaklaşık 900 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasını alarak uzaklaştı.

        İki zanlı 10 gün sonra Gülbahar Hatun Mahallesi'nde tek yaşayan M.Ü. isimli kadını da aynı yöntemle dolandırdı. Zanlılar "polis ve savcı" olduklarını söyledikleri kadından 900 bin lira değerindeki ziynet eşyasını evden alarak ayrıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iki olayı aydınlatmak için bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Dört saatlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşadığını belirledi.

        Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yürütülen operasyonla A.A. ve C.A.Ş, ikametlerinde yakalanarak Tokat'a getirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        Nişanlısı uzman çavuşu öldürmüştü! Firariydi yakalandı!
        Nişanlısı uzman çavuşu öldürmüştü! Firariydi yakalandı!
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        Basit bir enfeksiyon gibi başlıyor, ihmal edilirse işitme kaybına kadar gidiyor
        Basit bir enfeksiyon gibi başlıyor, ihmal edilirse işitme kaybına kadar gidiyor
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Harris başkanlığa yeniden aday olabileceğini söyledi
        Harris başkanlığa yeniden aday olabileceğini söyledi
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?

        Benzer Haberler

        Ambulans ciple çarpıştı, 3 sağlık personeli yaralı
        Ambulans ciple çarpıştı, 3 sağlık personeli yaralı
        Tokat'ta sağlık yönetimi öğrencileri savcılarla bir araya geldi
        Tokat'ta sağlık yönetimi öğrencileri savcılarla bir araya geldi
        Balkan Şampiyonası'nda ikinci olan güreşçi altın ile ödüllendirildi
        Balkan Şampiyonası'nda ikinci olan güreşçi altın ile ödüllendirildi
        Tokat'ta cevizi zirai don vurdu: 2 bin 400 tonluk rekolte 25 tona düştü
        Tokat'ta cevizi zirai don vurdu: 2 bin 400 tonluk rekolte 25 tona düştü
        Tokat'ta 80 kız öğrenci ateş ve bulantı şikayetleriyle hastanelere başvurdu
        Tokat'ta 80 kız öğrenci ateş ve bulantı şikayetleriyle hastanelere başvurdu
        Tokat'ta yaklaşık 80 öğrenci ateş, bulantı ve halsizlik şikayetleriyle hast...
        Tokat'ta yaklaşık 80 öğrenci ateş, bulantı ve halsizlik şikayetleriyle hast...