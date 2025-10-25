Tokat'ta sağlık yönetimi öğrencileri savcılarla bir araya geldi

Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri, savcılarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 13:57 Güncelleme: 25.10.2025 - 14:01
        Erbaa Kaymakamı Remzi Demir tarafından verilen temel hukuk dersi dolayısıyla Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri Erbaa Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Pala ve Cumhuriyet Savcısı Merve Biçici ile bir araya geldi.

        Savcılar adli süreçlerin işleyişini, savcıların görev ve yetkilerini, hukuki uygulamaları, gerçek olay ve örneklerle öğrencilere aktardı.

        Teorik bilgilerini uygulamaya yönelik örneklerle pekiştirme fırsatı bulan öğrenciler, katkılarından dolayı Başsavcı Cihat Pala ve Cumhuriyet Savcısı Merve Biçici’ye teşekkür etti.

        Kaymakam Demir ise hukukun sadece teorik değil, uygulamalı olarak da öğrenilmesi gerektiğini söyledi.

