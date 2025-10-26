Tokat'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Tokat'ın Turhal ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
S.K. (36) yönetimindeki 60 AHH 270 plakalı motosiklet, Turhal-Amasya kara yolu Karayolları 74. Şube Şefliği yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
S.K'nin cenazesi Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
