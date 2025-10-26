Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Tokat'ın Turhal ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 13:02 Güncelleme: 26.10.2025 - 13:08
        Tokat'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Tokat'ın Turhal ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        S.K. (36) yönetimindeki 60 AHH 270 plakalı motosiklet, Turhal-Amasya kara yolu Karayolları 74. Şube Şefliği yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

        Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

        S.K'nin cenazesi Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

