Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekteri ve İl Genel Meclis Başkanı muhtarlarla bir araya geldi

Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekteri Ahmet Kayhan ve İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel muhtarlarla bir araya geldi.

Kayhan, İl Özel İdaresinin yemekhanesindeki toplantıda yaptığı konuşmada, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

AFAD'a mobil yatakhane ürettiklerini söyleyen Kayhan, seri üretim için OSB Organize Sanayi'nin içende yaklaşık 1500 metrekarelik alanda yaklaşık 50 milyon liralık yatırım yaptıklarını anlattı.

Kayhan, "Şu anda işletmemizin olduğu bölgede üç bant üretim yapabilecek yani bir fabrika gibi üretim yapacak bir tesisi tamamlamak üzereyiz. Burası tamamlandığında hem AFAD'a hem özel şirketlere seri üretim yapabileceğiz. İzmir'den Tokat Belediyesinden bize mobil mutfak ve yatakhane konusunda talepler var. Aynı zamanda özel şirketlere, özel şahıslara paravan üretebilecek durumdayız. Bununla ilgili de talepleri alıyoruz." dedi.

Bun yatırımın kuruma önemli kaynak sağlayacağını dile getiren Kayhan, tasarrufun önemine işaret ederek, depolama konusunda da çalışmaları olduğunu aktardı.

İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel de "Meclisimizin uyumundan biraz bahsetmek istiyorum. Malumunuz tabii burada sadece merkezin muhtarları var ama karar alırken birliktelik çok kıymetli. Çünkü bu bereket olarak sahaya yansıyor." diye konuştu.