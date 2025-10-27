Habertürk
        Tokat'ta okullarda YEDAM tanıtıldı

        Tokat'ta okullarda velilere Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) tanıtımı yapıldı.

        Giriş: 27.10.2025 - 15:00 Güncelleme: 27.10.2025 - 15:00
        Tokat'ta okullarda YEDAM tanıtıldı
        Tokat'ta okullarda velilere Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) tanıtımı yapıldı.

        Yeşilay Tokat Şubesi tarafından kentteki okullardaki öğrencilere YEDAM'ın tanıtımı gerçekleştirildi.

        Tokat Merkez Sosyal Bilimler Lisesi Okul Aile Birliği toplantısına Yeşilay Tokat Şubesi ve Tokat YEDAM görevlileri katıldı.

        YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Elif Sevim Yılmaz tarafından velilere teknolojik, sanal kumar bağımlığına yönelik eğitimler gerçekleştirdi. Bağımlılık görülen kişilerin YEDAM merkezine başvurulabileceği belirtilerek YEDAM tanıtımı yapıldı.

