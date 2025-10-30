Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şube Başkanı Aras'tan TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret

Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şube Başkanı Ali Aras, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Aras ve dernek üyeleri, Rektör Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette engelli bireylere yönelik yapılabilecek ortak çalışmalar ve iş birliği imkanları değerlendirildi.

Rektör Yılmaz, üniversitelerin yalnızca eğitim ve öğretimle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, "Üniversite olarak engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak her adımı atmaya hazırız. Artık engelli raporlarına ilişkin itirazlar için başka bir şehre gitmelerine gerek kalmadı. Bu işlemler artık üniversite hastanemizde gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.