        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şube Başkanı Aras'tan TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret

        Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şube Başkanı Ali Aras, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 16:19 Güncelleme: 30.10.2025 - 16:19
        Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şube Başkanı Aras'tan TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret
        Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şube Başkanı Ali Aras, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Aras ve dernek üyeleri, Rektör Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette engelli bireylere yönelik yapılabilecek ortak çalışmalar ve iş birliği imkanları değerlendirildi.

        Rektör Yılmaz, üniversitelerin yalnızca eğitim ve öğretimle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, "Üniversite olarak engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak her adımı atmaya hazırız. Artık engelli raporlarına ilişkin itirazlar için başka bir şehre gitmelerine gerek kalmadı. Bu işlemler artık üniversite hastanemizde gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

