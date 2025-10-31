Habertürk
        Almus'ta öğrencilere trafik eğitimi verildi

        Almus'ta öğrencilere trafik eğitimi verildi

        Almus'ta öğrenciler, trafik konusunda bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 08:48 Güncelleme: 31.10.2025 - 08:48
        Almus'ta öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Almus'ta öğrenciler, trafik konusunda bilgilendirildi.

        Almus Emniyet Amirliği bünyesindeki Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği personeli tarafından ilçe merkezinde öğrenim gören 55 öğrenciye trafik eğitim parkında trafik işaretleri ve genel trafik kuralları konusunda bilgi verildi.

        Kurallar, öğrencilere uygulamalı anlatıldı.

