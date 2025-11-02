Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta bir çifti telefonla dolandıran 2 zanlı yakalandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiası ile 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 15:04 Güncelleme: 02.11.2025 - 15:04
        Tokat'ta bir çifti telefonla dolandıran 2 zanlı yakalandı
        Tokat'ın Niksar ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiası ile 2 kişi gözaltına alındı.

        İlçede yaşayan Y.G. (68) ve eşi S.G'yi (78) telefonla arayan kişiler kendilerini polis olarak tanıtarak adlarının terör örgüne karıştığını söyledi. Zanlılar çiftten 1,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve 1500 avroyu elden aldı. Çift zanlıların hesabına da 645 bin 265 lira havale etti.

        Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çift şikayetçi oldu.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada zanlıların C.G. (37) ve K.E. (28) olduğunu belirledi.

        Zanlılar Antalya'da yakalanarak Tokat'a getirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

        Para ve ziynet eşyaları çifte teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

