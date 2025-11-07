TOGÜ'de yeni yazılım ve oyun geliştirme laboratuvarları açıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) yeni yazılım ve oyun geliştirme laboratuvarları açıldı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan oyun geliştirme ve programlama laboratuvarı ile ön yüz yazılım geliştirme laboratuvarı törenle hizmete sunuldu.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, yeni laboratuvarların öğrencilerin uygulama becerilerini güçlendirmesi ve sektörel yeterlilik kazanmaları açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Üniversite olarak öğrencilerini yalnızca teorik bilgiyle değil, uygulama becerileriyle de donatmanın öncelikleri arasında olduğunu anlatan Yılmaz, "Bu laboratuvarlar yazılım ve dijital oyun geliştirme alanlarında çağın gereksinimlerine uygun nitelikli insan gücü yetiştirmemize katkı sağlayacaktır. Amacımız öğrencilerimizin burada kazandıkları deneyimlerle mezun olduklarında sektöre hazır bireyler olarak adım atmalarıdır." ifadelerini kullandı.