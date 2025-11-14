Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Erbaa Belediyesi şehitler için helva dağıttı

        Erbaa Belediyesi, cuma namazı sonrası şehitler için vatandaşlara helva ikram etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 15:34 Güncelleme: 14.11.2025 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erbaa Belediyesi şehitler için helva dağıttı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erbaa Belediyesi, cuma namazı sonrası şehitler için vatandaşlara helva ikram etti.

        Erbaa Belediyesi, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen Milli Savunma Bakanlığına ait C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 asker için Merkez Büyük Cami bahçesinde vatandaşlara helva ikramında bulundu.

        Şehadet mertebesine erişen askerler için helva ikramında bulunduklarını ve dua ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, "Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Rabb'im milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        Kripto para borsasına kayyum atandı
        Kripto para borsasına kayyum atandı
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?

        Benzer Haberler

        Tokat'ta yüksek kesimlerde kar etkili oluyor
        Tokat'ta yüksek kesimlerde kar etkili oluyor
        Erbaa Belediyesi şehitler için helva ikram etti
        Erbaa Belediyesi şehitler için helva ikram etti
        Tokat'ta çoban karlar altında türkü söyledi
        Tokat'ta çoban karlar altında türkü söyledi
        Tokat'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Tokat'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun mesaisi gece yarısı da devam ediyor
        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun mesaisi gece yarısı da devam ediyor
        Tokat'ta minibüs, kamyonete çarptı: 1 yaralı
        Tokat'ta minibüs, kamyonete çarptı: 1 yaralı