        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Almus'ta Filistin için düzenlenen kermeste 580 bin lira toplandı

        Tokat'ın Almus ilçesinde Filistin için kermes düzenlendi.

        Giriş: 26.11.2025 - 20:08 Güncelleme: 26.11.2025 - 20:08
        Almus'ta Filistin için düzenlenen kermeste 580 bin lira toplandı
        Tokat'ın Almus ilçesinde Filistin için kermes düzenlendi.

        Almus Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Müftülüğü ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla Filistin halkına destek amacıyla yardım kermesi açıldı.

        Kermes açılışına Almus Kaymakamı Emre Çömen, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, ilçe daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        İlçe Kaymakamı Emre Çömen, yaptığı açıklamada, "Dünyanın gözleri önünde yaşanan insanlık dramına sessiz kalmamak, mazlumlara yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla düzenlenen bu anlamlı etkinlikte elde edilecek tüm gelir, Filistinli kardeşlerimize ulaştırılmak üzere ilgili yardım kuruluşlarına aktarılacaktır. Kermese yoğun ilgi gösteren Almus halkına, emeği geçen tüm kurumlarımıza, gönüllülerimize ve katkı sunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu dayanışmanın mazlum coğrafyalarda bir umut ışığı olmasını temenni ediyorum." dedi.

        İlçe Müftüsü Adem Akçelik ise Almus Merkez Camii yanında 2 gün açık kalan kermeste toplanan 580 bin liranın Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile Gazze'deki vatandaşlara ulaştırılacağını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

