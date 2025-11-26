Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta bir kişi ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 10:34 Güncelleme: 26.11.2025 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta bir kişi ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat’ın Niksar ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı.

        Niksar 15 Temmuz Şehit Erdem Diker İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde dün yapılan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu E-Sınavı'na girecek A.K'den şüphelenen Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın üzerinde arama yaptı.

        Yapılan aramada, kamera, mikrofon, kulaklık verici ve internet sağlayıcıdan oluşan kopya düzeneği ele geçirildi.

        Polisler A.K'yi emniyet müdürlüğüne götürdü.

        Emniyette ifadesinin alınmasının ardından A.K. serbest bırakıldı

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı
        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        33 maçlık seri sona erdi!
        33 maçlık seri sona erdi!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        GSS priminde gelir testine dikkat!

        Benzer Haberler

        Tokat'ta abart egzozla rahatsızlık veren sürücüye ceza yağdı
        Tokat'ta abart egzozla rahatsızlık veren sürücüye ceza yağdı
        TOGÜ öğrencileri spor şenliğinde buluştu
        TOGÜ öğrencileri spor şenliğinde buluştu
        Türkiye Tenis Federasyonundan Erbaa'daki tesise ziyaret
        Türkiye Tenis Federasyonundan Erbaa'daki tesise ziyaret
        Tokat'ta otomobil kontrolden çıktı: 1 yaralı
        Tokat'ta otomobil kontrolden çıktı: 1 yaralı
        13 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Tokat'ta yakalandı
        13 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Tokat'ta yakalandı
        Tokat'ta 13 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Tokat'ta 13 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı