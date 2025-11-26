Tokat'ta bir kişi ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı

Yapılan aramada, kamera, mikrofon, kulaklık verici ve internet sağlayıcıdan oluşan kopya düzeneği ele geçirildi.

Niksar 15 Temmuz Şehit Erdem Diker İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde dün yapılan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu E-Sınavı'na girecek A.K'den şüphelenen Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın üzerinde arama yaptı.

