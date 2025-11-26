Habertürk
        Tokat Haberleri

        Türkiye Tenis Federasyonundan Erbaa'daki tesise ziyaret

        Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ve Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Kurt, Park Vadi'de inşa edilen tenis kortlarında incelemelerde bulundu.

        Giriş: 26.11.2025 - 10:06 Güncelleme: 26.11.2025 - 10:06
        Türkiye Tenis Federasyonundan Erbaa'daki tesise ziyaret
        Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ve Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Kurt, Park Vadi'de inşa edilen tenis kortlarında incelemelerde bulundu.

        Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Kurt ile birlikte inşa çalışmalarında son aşamaya gelinen tenis kortlarını inceledi.

        Karagöl, yaptığı açıklamada, sadece Erbaa'ya değil çevre şehirlere de hizmet veren 2 açık kortun yanında bulunan kapalı korttaki çalışmaların da kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

        Bölgedeki tenis altyapısına ivme kazandıracak bir proje yaptıklarını ifade eden Karagöl, "Erbaa'ya olduğu kadar bölgedeki diğer şehirlere ve genç sporculara da hizmet edecek şekilde planladığımız tesisimiz, bölgenin tenis altyapısına önemli bir ivme kazandıracak. Gelecekte ulusal turnuvalara ev sahipliği yaparak hem spor turizmine hem de genç yeteneklerin yetişmesine katkı sunacak bir merkez olması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Açık ve kapalı kortlarıyla tesisimizi örnek bir kompleks olarak tanımlayan Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail Hakkı Kurt'a teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

