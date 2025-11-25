Yeşilyurt ilçesinde şehit öğretmenler için mevlit okutuldu

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural ile öğretmenler de katıldı.

Merkez Camisi’nde öğle namazı öncesinde gerçekleştirilen programda din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve kasideler okundu. Ardından İlçe Müftüsü Murat Darılmaz tarafından şehit edilen tüm öğretmenler için dua edildi.

