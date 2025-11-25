Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Almus Kaymakamı Çömen, Karadere köyünü ziyaret etti

        Almus Kaymakamı Emre Çömen, Karadere köyüne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 04:28 Güncelleme: 25.11.2025 - 04:28
        Almus Kaymakamı Çömen, Karadere köyünü ziyaret etti
        Almus Kaymakamı Emre Çömen, Karadere köyüne ziyarette bulundu.

        Çömen, Almus Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Selahattin Çiğdem ile Almus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Sezer'le Karadere köyünü ziyaret etti.

        Çömen ve beraberindekiler, 2025 yılı içerisinde KÖYDES Projesi kapsamında Karadere Köyünde yapımı tamamlanan projeleri yerinde inceledi.

        Kaymakam Çömen, yaptığı açıklamada, "2025 yılı içinde köyümüzde yapımı tamamlanan projeleri yerinde gördük, projelerin bizim istediğimiz şekilde kusursuz tamamlanmasından memnuniyet duydum, köylerimizde yapılan projelerin en iyi şekilde bitirilmesi bizleri de memnun ediyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

