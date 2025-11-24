Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 20:54 Güncelleme: 24.11.2025 - 20:54
        Tokat'ta 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Tokat'ın Niksar ilçesinde hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda hırsızlık suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan T.H. (30), teknik ve fiziki takip sonucunda polis tarafından yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

