Almus'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Tokat'ın Almus ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Almus Çok Programlı Anadolu Lisesi önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından program okulun konferans salonunda devam etti. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Kaymakam Emre Çömen, konuşmasında, geleceği bilgi, emek ve sabırla şekillendiren tüm öğretmenlerin gününü saygı ve minnetle kutladığını belirterek, "Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş eğitim yolunda çocuklarımıza ve gençlerimize ışık tutan öğretmenlerimiz, topluma kattıkları değer ve fedakarlıklarıyla her zaman takdiri hak etmektedir. Bu anlamlı günde görevini özveriyle sürdüren tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, ülkemizin geleceğini inşa eden tüm öğretmenlerimize başarılar diliyorum." dedi.

Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu. 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Çömen tarafından hediyeler verildi. Etkinlik, öğretmenler tarafından hazırlanan müzik dinletisiyle sona erdi.