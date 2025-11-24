Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        TOGÜ'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 19:16 Güncelleme: 24.11.2025 - 19:16
        TOGÜ Eğitim Fakültesi tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında "Tebeşir Tozundan 5.0’a: Öğretmen, Öğrenci ve Bilimin Yolculuğu" başlıklı panel ve konser gerçekleştirildi.

        Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akın yaptığı konuşmada, "Yüzü aşkın eğitim fakültesinde yaklaşık 10 bin öğretim elemanı öğretmen adaylarını yetiştiriyor. Bu tablo, öğretmeni, öğrencisi, velisi ve akademisyenleriyle Türkiye'nin büyük bir okul olduğunu gösteriyor. Eğitim fakülteleri öğretim elemanları olarak hem kendi öğretmenlik deneyimlerimiz hem de öğretmen yetiştirme sürecine katkılarımızla 24 Kasım'ı içtenlikle benimsiyor ve coşkuyla kutluyoruz. Eğer mesleklere bir kutsiyet atfedilecekse bunun başında kuşkusuz öğretmenlik gelir." ifadelerini kullandı.

        TOGÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gamze Hastürk, yönettiği ve farklı alanlardan akademisyenlerin konuşmacı olarak yer aldığı panelde, öğretmenliğin geçmişten günümüze değişimi ve eğitimde teknolojinin rolü ele alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

