        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Başarılı sporcudan TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 1. sınıf öğrencisi, Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonu Emircan Çolak, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 10:24 Güncelleme: 25.11.2025 - 10:24
        Başarılı sporcudan TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret
        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 1. sınıf öğrencisi, Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonu Emircan Çolak, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 1. sınıf öğrencisi Emircan Çolak, 25-26 Ekim tarihlerinde Kahramanmaraş’ta düzenlenen 1. Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonasında 60 kiloda dünya şampiyonu oldu. Çolak, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz’ı ziyaret etti.

        Rektör Yılmaz, Emircan Çolak’ın dünya şampiyonluğunu Tokat ve TOGÜ için büyük bir onur olarak gördüğünü belirterek Emircan Çolak'ı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

        Emircan Çolak, kendisine verilen destek için teşekkür ederek, yeni hedeflerinin uluslararası arenada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam etmek olduğunu ifade etti.

