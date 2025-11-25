Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta 13 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 16:25 Güncelleme: 25.11.2025 - 16:25
        Tokat'ta 13 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Tokat'ın Niksar ilçesinde hakkında 13 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışmalar kapsamında, Ünye Ağır Ceza Mahkemesince hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 13 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan O.A (29) yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak Tokat Çamlıbel Cezaevine gönderildi.

