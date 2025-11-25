Tokat'ta 13 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Çalışmalar kapsamında, Ünye Ağır Ceza Mahkemesince hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 13 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan O.A (29) yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.