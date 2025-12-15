Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        TOGÜ Rektörü Yılmaz, mantar üretim tesisini ziyaret etti

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, mantar üretim tesisini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 11:47 Güncelleme: 15.12.2025 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOGÜ Rektörü Yılmaz, mantar üretim tesisini ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, mantar üretim tesisini ziyaret etti.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yılmaz, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren mantar üretim tesisini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ziyarette, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alparslan Demir, dekan yardımcıları ve Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü de hazır bulundu.

        Yılmaz, üretim sürecine ilişkin görüş ve deneyimlerini dinleyerek öğrencilerle sohbet etti.

        Öğrencilerin uygulamalı eğitimle sektörel tecrübe kazanmalarının önemine dikkati çeken Yılmaz, üniversite olarak üretime dayalı eğitim modellerini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        Trump'tan Sydney'deki saldırıya müdahale eden Ahmed'e övgü
        Trump'tan Sydney'deki saldırıya müdahale eden Ahmed'e övgü
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        15 hesaba erişim engeli
        15 hesaba erişim engeli
        Tedavi edip doğaya bıraktı! Aylar sonra döndü
        Tedavi edip doğaya bıraktı! Aylar sonra döndü
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        Atlı kızaklar ve kar motorları hazırlandı... Eşsiz güzellik buz tuttu!
        Atlı kızaklar ve kar motorları hazırlandı... Eşsiz güzellik buz tuttu!
        "Beşiktaş'a yakışmadı!"
        "Beşiktaş'a yakışmadı!"
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        İki grup kavgaya girdi... Kardeş yaralandı ağabeyi öldürüldü!
        İki grup kavgaya girdi... Kardeş yaralandı ağabeyi öldürüldü!
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?

        Benzer Haberler

        Tokat Belediyesi'nden Üreten kadınlara destek
        Tokat Belediyesi'nden Üreten kadınlara destek
        Tokat'ta otomobil traktörle çarpıştı: 4 yaralı
        Tokat'ta otomobil traktörle çarpıştı: 4 yaralı
        Tırla çarpışan hafif ticari araç alev aldı: 5 yaralı
        Tırla çarpışan hafif ticari araç alev aldı: 5 yaralı
        Tokat'ta hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Tokat'ta hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Tokat Belediyesi 264 konut yapacak
        Tokat Belediyesi 264 konut yapacak
        Tokat'ta Yeşilay Mahalle Festivali yapıldı
        Tokat'ta Yeşilay Mahalle Festivali yapıldı