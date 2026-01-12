Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

        Tokat'ın Yeşilyurt, Başçiftlik ve Artova ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 12:16 Güncelleme: 12.01.2026 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ın Yeşilyurt, Başçiftlik ve Artova ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Yeşilyurt ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor.

        İlçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

        Artova, Sulusaray ve Başçiftlik ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor.

        Başçiftlik ilçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye, Başçiftlik Kayak Merkezi'nde ise yaklaşık 80 santimetreye ulaştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        “Ortak rapor” çalışmalarında ana başlıklar belirlendi
        “Ortak rapor” çalışmalarında ana başlıklar belirlendi
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Bakanlıktan fahiş fiyatlara 2 milyar 658 milyon TL ceza
        Bakanlıktan fahiş fiyatlara 2 milyar 658 milyon TL ceza
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Otizmli oğlunun isteği üzerine aldıkları kuzuya evde bebek gibi bakıyorlar
        Otizmli oğlunun isteği üzerine aldıkları kuzuya evde bebek gibi bakıyorlar
        Tokat'ta babasını baltayla öldürüp cesedini site havuzuna gömen zanlı adliy...
        Tokat'ta babasını baltayla öldürüp cesedini site havuzuna gömen zanlı adliy...
        Cesedini kireçleyip havuzun deposunda sakladığı babasını 4 ay önce öldürmüş
        Cesedini kireçleyip havuzun deposunda sakladığı babasını 4 ay önce öldürmüş
        Babasını öldürdüğünü kabul etti, 4 ay gizlenen baba cinayeti Yunanistan'dan...
        Babasını öldürdüğünü kabul etti, 4 ay gizlenen baba cinayeti Yunanistan'dan...
        Tokat'ta uçuruma yuvarlanan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
        Tokat'ta uçuruma yuvarlanan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
        Elektrikli bisikletle uçuruma yuvarlanan genç hayatını kaybetti
        Elektrikli bisikletle uçuruma yuvarlanan genç hayatını kaybetti