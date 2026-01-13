Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Karadeniz'deki 4 ilde 703 yerleşim birimine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

        Samsun, Tokat, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle kapanan 703 yerleşim biriminin yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 12:45 Güncelleme: 13.01.2026 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz'deki 4 ilde 703 yerleşim birimine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun, Tokat, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle kapanan 703 yerleşim biriminin yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

        Tokat İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımın aksamasına neden oldu.

        Ekipler, kapanan 256 köy yolunda yeniden ulaşımın sağlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kastamonu'da 386, Sinop'ta ise 56 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Samsun'da da ulaşım sağlanamayan 5 kırsal mahalle yolunun açılması için çalışma yürütülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Uyuşturucu ticaretinden eski savcıya 6 yıl 8 ay polise 26 yıl hapis!
        Uyuşturucu ticaretinden eski savcıya 6 yıl 8 ay polise 26 yıl hapis!
        Trump yönetiminde rekor vize iptali
        Trump yönetiminde rekor vize iptali
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        17 yaşındaki Eylül'den acı haber! Ablası öldürdü!
        17 yaşındaki Eylül'den acı haber! Ablası öldürdü!
        Fed'in eski başkanlarından Powell'a destek
        Fed'in eski başkanlarından Powell'a destek
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"

        Benzer Haberler

        Tarihi Sulusokak beyaz örtüyle görsel şölen sundu
        Tarihi Sulusokak beyaz örtüyle görsel şölen sundu
        Tokat'ta otobüs ile tır kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
        Tokat'ta otobüs ile tır kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
        Tokat'ta otobüsün tıra çarptığı kazada yaralanan yolcu öldü
        Tokat'ta otobüsün tıra çarptığı kazada yaralanan yolcu öldü
        Tokat'ta 256 köy yolu ulaşıma kapalı
        Tokat'ta 256 köy yolu ulaşıma kapalı
        Tokat'ta durdurulan otomobilde 3 kaçak göçmen yakalandı
        Tokat'ta durdurulan otomobilde 3 kaçak göçmen yakalandı
        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde eğitime kar engeli
        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde eğitime kar engeli