Karadeniz'deki 4 ilde 703 yerleşim birimine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Samsun'da da ulaşım sağlanamayan 5 kırsal mahalle yolunun açılması için çalışma yürütülüyor.

Tokat İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımın aksamasına neden oldu.

Samsun, Tokat, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle kapanan 703 yerleşim biriminin yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

