Karadeniz'deki 4 ilde 703 yerleşim birimine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
Samsun, Tokat, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle kapanan 703 yerleşim biriminin yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.
Tokat İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımın aksamasına neden oldu.
Ekipler, kapanan 256 köy yolunda yeniden ulaşımın sağlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Kastamonu'da 386, Sinop'ta ise 56 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Samsun'da da ulaşım sağlanamayan 5 kırsal mahalle yolunun açılması için çalışma yürütülüyor.
