        Haberleri

        TOGÜ'de değişen dünya ve eğitim söyleşisi düzenlendi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) değişen dünya ve eğitim söyleşisi düzenlendi.

        Giriş: 16.02.2026 - 16:16 Güncelleme: 16.02.2026 - 16:16
        TOGÜ'de değişen dünya ve eğitim söyleşisi düzenlendi
        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) değişen dünya ve eğitim söyleşisi düzenlendi.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Akça'nın katıldığı "Değişen Dünya ve Eğitim" başlıklı söyleşi Milli İrade Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Programa, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Temür, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Uğur Akın, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

        Programın açılış konuşmasını yapan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, eğitimin güçlü Türkiye hedefinin ve nitelikli insan kaynağının temel dayanağı olduğunu vurguladı.

        Üniversitelerin bilgi üretimi, toplumsal sorumluluk ve değer temelli eğitim anlayışıyla ülkenin kalkınma vizyonunda stratejik rol üstlendiğini ifade eden Yılmaz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin geleceğin ihtiyaçlarını gözeten bütüncül bir yaklaşım sunduğunu belirtti. Söyleşinin eğitimde dönüşüm ve politika düzeyinde önemli katkılar sağlayacağına inandığını dile getiren Yılmaz, katılımları dolayısıyla Ahmet Akça'ya teşekkür etti.

        Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Akça, yaptığı konuşmada, küresel ölçekte yaşanan dönüşümlerin eğitim sistemlerine etkisine değindi. Akça, bilgiye erişimin hızlandığı yeni dönemde esnek ve beceri odaklı yaklaşımların önem kazandığını vurguladı.

        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Akça, eğitimde sürdürülebilir kalite için öğretmen, öğrenci ve aile iş birliğinin kritik rol oynadığına işaret etti.

        Söyleşi teşekkür belgesi takdimiyle son buldu.

        Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Akça, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

