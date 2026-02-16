Canlı
        Tokat Haberleri

        Tokat'ta 55 bin 440 adet sentetik ecza ele geçirildi

        Tokat'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 55 bin 440 adet sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 16.02.2026 - 17:10 Güncelleme: 16.02.2026 - 17:10
        Tokat'ta 55 bin 440 adet sentetik ecza ele geçirildi
        Tokat'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 55 bin 440 adet sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından yapılan koordineli çalışmada, il dışından gelen bir araçta arama yapıldı.

        Aramada, 55 bin 440 adet sentetik ecza ele geçirildi, sürücü S.A. "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.

        Soruşturma kapsamında uyuşturucu maddeyi temin edip gönderen ve ilde alıcı olan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

