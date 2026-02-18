Canlı
        Tokat Haberleri

        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 12:26 Güncelleme: 18.02.2026 - 12:26
        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube müdürlükleri tarafından düzenlenen koordineli çalışmada, il dışından gelen bir araçta arama yapıldı.

        Aramada uyuşturucu nitelikli 55 bin 440 sentetik ecza hapı ele geçirildi, sürücü S.A, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.

        Soruşturma kapsamında uyuşturucu maddeyi temin edip gönderen ve alıcı olan 4 şüpheli de yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A, S.U. ve Y.P. tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

