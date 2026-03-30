Tokat'ta 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.



Yunus Emre Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda C.M.Y. yönetimindeki 55 AYB 32 plakalı otomobil, K.Y. yönetimindeki 60 AGH 238 plakalı otomobil ile çarpıştı.



Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan C.M.Y. yönetimindeki otomobil önce park halindeki 60 KT 952 plakalı otomobile ardından da bir marketin verandasına çarptı.



Kazada otomobil sürücüsü C.M.Y. ile yanında bulunan Ş.S. yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza anı ise çevrede bulunan ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameralarına yansıdı.

