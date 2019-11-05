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Tokat’ta ücretsiz düğün salonu uygulaması

İHA

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, düğün salonu yaparak ve ücretsiz bir şekilde halkın yararlanmasını sağlayacaklarını söyledi.

Tokat’ta ücretsiz düğün salonu uygulaması

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, düğün salonu yaparak ve ücretsiz bir şekilde halkın yararlanmasını sağlayacaklarını söyledi.
Tokat’ta mahalle buluşmalarına devam eden Başkan Eroğlu’nun 13. durağı Çay Mahallesi oldu. Mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini yerinde dinleyen Başkan Eroğlu, teknik ekibi ve mahalle muhtarıyla birlikte incelemelerde bulundu. Şeyhi Şirvani Hz.’nin bulunduğu nokta dolayısıyla Çay Mahallesi şehrin en önemli mahallelerinden birisi olduğunu ifade eden Başkan Eroğlu, “Tokatlıların bize verdiği yetki ile ikinci dönemde yola revan olduk. 6 aylık bir süreyi geride bırakıyoruz. Mahallelerimizi ziyaretlere başladık. Bu ziyaretlerimizde hem teşekkür ediyoruz hem de önümüzdeki 2020 yılında mahallelerimize neler yapılacağını beraberce konuşup, görüşüyoruz” dedi.
Başkan Eroğlu, kentte nüfus artışına dikkat çekerek, “Biz göreve geldiğimiz merkez nüfusumuz 138 bin iken bugün bu sayı 155 bini buldu. Yılda 45 bin nüfus artışı var. Bu şehir 10 seneye kalmaz 200 bini bulacaktır. Bizlerde şehri bu artışa göre planlamak zorundayız. Yatırımcıların gelmesi konusunda belediye olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Belediyeler fabrika açamaz ancak yatırımcının gelmesi, fabrika açacak kişilerin Tokat’a gelmesi noktasında girişimlerde bulunabiliriz. Bu şehri tanıtmak, onları buraya getirmek, onlara imkânlar sağlamak bize düşen görevdir. Son 5 yıl içerisinde 3 bine yakın insanımız istihdam edildi. 7 yeni fabrika açıldı ve bugün OSB’de 5 bine yakın insanımız çalışıyor. Hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu çalışan sayısını 10 bine çıkarmaktır. Halk Günü toplantılarımızda öne çıkan en önemli konu iş konusudur. Bütün bunlara cevap bulmamız lazım. Ne kadar çok yatırımcı gelirse Tokat büyür” diye konuştu.
Ücretsiz düğün salonu uygulaması
Başkan Eroğlu, ücretsiz düğün salonu uygulamasını Çay Mahallesinde başlatacaklarını ifade ederek, “Düğün salonumuzu yapacağız ve ücretsiz bir şekilde halkımızın yararlanmasını sağlayacağız. 2020 yılında bunun adımını atacağız, şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Yine mahallemizde yeni park alanları oluşturarak yeni dönemde iki tane yeni park yapacağız” ifadelerini kullandı.

TOKAT

05 Kasım 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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