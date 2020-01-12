Erbaaspor - Ofspor A.Ş.: 1-1

"Ben hep hip hop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- STAT: İlçe

HAKEMLER: Alper Akarsu (xx), Caner Kurt (xx), Buğra Can Semercioğlu (xx)

ERBAASPOR: Taylan (xx), Barış (xx), Bilal (xx) (Dk. 88 Yağız ), Ömer (xx), İsmail (xx) (Dk. 77 Oğuzhan ), Fırat (xx), Berat (xx), Mehmet (xx), Rıdvan (xx), Mehmet Tolunay Gül (xx), Hüseyin Fıstıkçı (xx) (Dk. 81 Ali)

OFSPOR A.Ş.: Sercan (xx), Fikret (xx), Muhammed (xx), Buğrahan (xx), Ziya (xx), Sabit (xx) (Dk. 90 Okay), Bülent (xx) (Dk. 81Talha), Yavuzhan (xx), Mustafa (xx), Mert (xx) (Dk. 68 Ertuğrul x), Barış Çiçek (xx)

GOLLER: Dk. 45+1 Sabit (Ofspor A.Ş.) - Dk. 49 Barış (Erbaaspor)

SARI KART: Fırat (Erbaaspor)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Erbaaspor sahasında konuk ettiği Ofspor A.Ş. ile 1-1 berabere kaldı.

45+1´inci dakikada gelişen Ofspor A.Ş. atağında ceza sahası içinde topla buluşan Sabit´in şutu kaleci Taylan´dan sekti. Seken topla bir kez daha buluşan Sabit´in şutu ağlarla buluştu. 0-1

49´uncu dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza sahası dışında Bilal´in pasıyla buluşan Barış´ın sert şutu filelerle buluştu.1-1

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.



TOKAT 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:35

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.