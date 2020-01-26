Yardım malzemeleri gece yola çıktı

Tokat’ın Turhal ilçesinden Elazığ’da depremzedelere ulaştırılmak üzere toplanan yaşam malzemeleri kamyona yüklenerek gece saatlerinde yola çıkartıldı.

Turhal Belediyesi tarafından Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğünde deprem sonrasında yardım kampanyası başlatıldı. Vatandaşlar, başta battaniye olmak üzere yorgan kuru gıda, elbise, un, su vb. ihtiyaç malzemelerini belediye aş evine getirdi. Toplanan yardım malzemeleri belediye çalışanları tarafından bir kamyonla pikaba yüklenerek deprem bölgesine ulaştırılmak üzere gece saatlerinde yola çıkartıldı. Turhal Belediye Başkan Vekili Yusuf Karakoyun, hayırsever Turhal halkına duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, “Battaniye, kuru gıda ve su gibi malzemeleri araçlara yüklendi. İnşallah sağ salim yerine ulaştırılarak yaralarına bir nebze olsun merhem olacaktır” dedi.



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