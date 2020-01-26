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Hayriye Nine’den depremzedelere anlamlı destek

İHA

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, Elazığ'daki depremzedeler için yardım kampanyası başladığını duyan 75 yaşındaki Hayriye Kaya, 3 ayda bir aldığı yaşlılık maaşından 100 liralık battaniye aldırarak görevlilere teslim etti.

Hayriye Nine’den depremzedelere anlamlı destek

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde, Elazığ’daki depremzedeler için yardım kampanyası başladığını duyan 75 yaşındaki Hayriye Kaya, 3 ayda bir aldığı yaşlılık maaşından 100 liralık battaniye aldırarak görevlilere teslim etti.
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde, Elazığ merkezli yaşanan ve Tokat’tan dahi hissedilen 6.8 şiddetindeki deprem sonrasında mağdur duruma düşen vatandaşlara AFAD’ın yaptığı çağrılar doğrultusunda yardım toplanmaya başlandı. İlçeden bölgeye ulaştırılmak üzere başlatılan yardım kampanyası; Reşadiye Kaymakamlığı, Reşadiye Belediyesi ile sivil toplum kuruluşları tarafından organize edildi. Vatandaşların duyarsız kalmadığı organizasyona 75 yaşındaki Hayriye Kaya’nın yaptığı anlamlı bağış damgasını vurdu. Hayriye Nine, 3 ayda bir aldığı yaşlılık maaşından battaniye alınması için 100 TL’yi görevlilere verdi. Görevliler bu parayla aldıkları battaniyeyi toplanan yardımların arasına koydu. Hayriye Nine’nin bu davranışı, vatandaşları ve görevlileri duygulandırırken, yardımların 27 Ocak 2020 mesai bitimine kadar devam edeceği bildirildi.

TOKAT

26 Ocak 2020 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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