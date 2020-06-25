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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta yabancı öğrenci sayısı bini geçecek

İHA

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, yabancı öğrenci sayısını binin üzerine çıkaracaklarını söyledi.

Tokat'ta yabancı öğrenci sayısı bini geçecek

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, yabancı öğrenci sayısını binin üzerine çıkaracaklarını söyledi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından düzenlenen “Bu Ses ” şarkı yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan TÖMER Müdürü Doç. Dr. Behice Varışoğlu, müziğin gücü ve evrenselliğinin dilin kültür yolu ile öğretildiği gerçeği bugün bizi pandemi günlerinde bir araya getirdiğini söyledi. TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ise Türkiye olarak özelde TOGÜ olarak yabancı uyruklu öğrencilerimizi kendi öz evlatlarından ayırt etmediklerini ifade ederek, “Aksine yabancı uyruklu öğrencilerimize öncelik sunuyoruz. Yabancı uyruklu öğrencilerimiz bize emanet olarak geldiler. Biz onları hem kendi ülkelerini seven hem ülkemizi seven vatansever insanlar olarak yetiştireceğiz” dedi.

Yabancı öğrenci sayısı bini geçecek
Rektör Şahin, üniversiteye binin üzerinde yabancı uyruklu öğrenci almayı planladıklarını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 2023 yılına kadar 350 bin yabancı uyruklu öğrenciyi Türkiye Cumhuriyetindeki üniversitelerde eğitime kaydetmiş olmamız gerekiyor. Bu talimatın heyecanıyla, talimatın kutsallığı ve büyüklüğü ile heyecanlı bir şekilde çalışıyoruz. Geçen yıl 800900 civarında öğrenci aldık. Üniversitemize bu yıl salgına rağmen binin üzerinde öğrenci almayı planlıyoruz. 2023 yılına geldiğimizde en az 4 bin öğrenciyi aramızda görmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu projesi dünya çapında bir projedir” diye konuştu. TÖMER’de eğitim gören öğrencilerin Türkiye’yi, Türk kültürünü, Türkçe şarkıları ve Türkçeyi sevdiğinin altını çizen Rektör Şahin. bu sevginin ürünü olarak “Bu Ses Türkiye” yarışmasının yapıldığını sözlerine ekledi.

TOGÜ, en genç üniversiteler arasında
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitemizin son dönemlerde ciddi anlamda uluslararasılaşma yolunda ilerlediğini ifade eden Rektör Şahin, “Üniversitemiz, uluslararası indekslerde yer buluyor. En son Times Higher Education Asya’daki üniversiteler sıralamasında 40 bin üniversite arasından 401+ serisinde yer aldık. Bu Üniversitemizin büyük bir başarısıdır. Bugün bir sonucumuz daha açıklandı. Üniversite olarak, Times Higher Education Dünya Genç Üniversiteler sıralamasında 401+ serisinde yer alarak üstün bir başarıya daha imza attık. En geç iki yıl sonra yerimiz ilk bin içerisinde olacaktır. Bunun için profesyonel bir şekilde çalışıp eksikliklerimizi görüyoruz ve tamamlıyoruz. İki sene sonra sizler diplomalarınızı aldığınızda Dünyanın ilk bin üniversitelerinden birinden mezun olacaksınız. Bu başarıda bütün akademik ve idari personelimiz büyük katkısı var. Bugün birçok üniversitede Üniversitemizin bu sisteme adapte olup bu sıralamalara nasıl girdiği konuşuluyor. Eksiklerimizi çok kısa sürede telafi ettik ve sıralamalara giriyoruz” ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmaların ardında 58 Haziran 2020 tarihleri arasında TÖMER sosyal medya hesabından 15 Uluslararası öğrencinin katılım sağladığı yarışmada dereceye giren yabancı uyruklu öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ödül töreninde en iyi ses ödülünü Kamerun’dan Tiomela Elisabeth Diane, en iyi yorum ödülünü Zoulkif Kahapıt, en iyi tarz ödülünü, Abdulaziz Salihou, en çok beğeni ödülünü Amirmasoud Zarei. Juri özel ödülüne ise Afganistan’dan Jahanga Wazırı aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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