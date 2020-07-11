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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarlalar sarıya boyandı

İHA

Tarlalar sarıya boyandı

Türkiye’deki ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 5’ini karşılayan Tokat’ta, ay çiçeklerinin açması ile tarlalar sarıya boyandı.
Türkiye yağlık ayçiçeği ekiliş alanları 2015 yılında 5,6 milyon da iken 2019 yılına gelindiğinde yaklaşık yüzde 21 artarak 6,7 milyon dekara yükseldi. 2015 yılında 1,4 milyon ton olan ayçiçeği üretimi yaklaşık yüzde 30 artarak 2018 yılında 1,8 milyon tona, 2019 yılında ise, 1,95 milyon tona ulaştı. 2020 yılında da artış beklenen ayçiçeği üretiminde Tokat'ta söz sahibi olmaya başladı. Türkiye’deki toplam ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 5’ini karşılayan Tokat’ta tarlalar renklendi. Niksar ilçesine bağlı Gökçeli Beldesinde D100 karayolu kenarına ekilen ayçiçeğinin çiçek açması ile tarlalar adeta sarıya boyandı. Ayçiçeği tarlalarının yanından geçerken manzaraya kayıtsız kalmayanlar ise öz çekim yapmaktan kendini alamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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