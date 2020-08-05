Kolunu iş makinesine kaptıran çiftçi hayatını kaybetti

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Tokat'ın Almus ilçesinde kolunu harman makinesine kaptıran çiftçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay; Tokat'ın Almus ilçesi Ataköy beldesine bağlı Evrenköy’de meydana geldi. Buğday patoz makinesine ekin atan Durmuş Eryılmaz (45) bir anda kolunu makineye kaptırdı. Kolunu kurtarmak isterken vücudunu makinenin şaftına kaptıran Eryılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Eryılmaz'ın cenazesi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Evli ve 2 çocuk babası Eryılmaz’ın cenazesi Yeşilkaya köyünde toprağa verilecek.

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