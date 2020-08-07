Tokat'ta telef olan ayı, yaylaya doğal yem olarak bırakıldı

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TOKAT'ta, 1 hafta önce kamyonetin çarpmasıyla telef olan ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğü'nce Topçam Yaylası'na doğal yem olması için bırakıldı.

Niksar yolu Kızıl köyü mevkisinde, 1 hafta önce gece saatlerinde yola çıkan ayıya, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet çarptı. Savrulup, iki yol arasındaki su kanalına düşen ayı telef oldu. Yolda hareketsiz yatan ayıyı görenler, durumu Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından alınan ayı, Topçam Yaylası'na doğal yem olması için bırakıldı. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2020-08-07 10:59:42



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