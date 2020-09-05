Korona virüs önlemleri altında ilk sınavlarına girdiler

Minik öğrenciler ilk sınavlarına korona virüs önlemleri altında girdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) korona virüs salgını nedeni ile ertelenen özel yetenekli öğrencilerin eğitim alacağı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavlarının ilk aşaması olan grup taraması sınavları yapıldı. Sınava girecek olan öğrenciler guruplar halinde belirli saatlerde okula davet edildi. Tokat BİLSEM’de yapılan sınava çocuklarını getiren velilerin okula girişine izin verilmedi. Öğrenciler ise maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek okul bahçesine alındı. Ateşleri ölçülerek elleri dezenfekte edilen minik öğrenciler sınava girecekleri sınıfları alındı. Türkiye genelinde tablet bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen grup taramasında ter döken öğrencilerin oldukça heyecanlı olduğu gözlemlendi. Tablet bilgisayarda 3 adet animasyonu izleyerek 3 adet alıştırma yapan öğrenciler sınava başladı. 40 dakika süren sınavın ardından öğrenciler okul dışında bekleyen velilerine teslim edildi.



10'ar kişilik sınıflarda sınava girdiler

Tokat Bilim Sanat Merkezi Müdürü Oğuzhan Öztürk, 15 Mart’ta yapılması planlanırken korona virüs salgını nedeni ile ertelenen sınavların 56 Eylül 2020 tarihleri arasında yapıldığına dikkat çekti. 120 öğrencinin belirlenen çeşitli saat dilimlerinde 10’ar kişilik sınıflarda sınava alındığını belirten Öztürk, “Tüm tedbirlerimizi alarak sınavlarımızı yaptık. Girişte öğrencilerimizin belirli fiziksel mesafeler içerisinde sınavın yapılacağı sınıflara alındı. Sınavı biten öğrencilerimiz okul dışında bekleyen velilerine teslim edildi” dedi.

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