Kurt Gölü eşsiz doğasıyla hayran bırakıyor



İbrahim UĞUR/REŞADİYE(Tokat), (DHA)TOKAT´ın Reşadiye ilçesinde bulunan Kurt Gölü, eşsiz manzarasıyla görenleri büyülüyor.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kızılcaören beldesinin güneybatısında yer alan Kurt Gölü, doğası ve manzarası ile ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Çevresi yetişkin çam ormanlarıyla kaplı göl, vatandaşlar tarafından mesire ve piknik alanı olarak kullanılıyor. Doğal güzelliği ve temiz havası sebebiyle çevre ilçe ve illerden birçok vatandaşın ziyaret ettiği göl, dronla havadan da görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Tokat İbrahim UĞUR

2020-10-13 11:18:08



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