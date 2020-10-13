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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baba ile oğlunu kaza ayırdı

İHA

Baba ile oğlunu kaza ayırdı

Tokat’ta, otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada baba ağır yaralandı, oğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza; TokatTurhal kara yolu üniversite kavşağında meydana geldi. Şehir merkezine seyir halinde olan Dursun Örnek (25) idaresindeki 60 ZC 889 plakalı Renault marka otomobil Bedrettin G. idaresindeki traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan babası Ahmet Örnek (64) hurdaya dönen araçta sıkıştı. Traktör sürücüsün hafif yaralı olarak atlattığı kazada olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yaralılar sıkıştıkları yerden güçlükle kurtarıldı. Ağır yaralı baba ile oğlu ambulansla Tokat Devlet Hastanesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi acil servisine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Dursun Örnek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis yaptığı ilk incelemede aracın lastiğinin patlaması sonrasında kontrolden çıktığını tespit etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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