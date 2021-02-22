Tokat'ta el yazması Kuran ve tarihi eserler ele geçirildi

Yaşar Erkan İÇEN/TURHAL(Tokat), (DHA) TOKAT'ta, jandarma ekipleri tarafından yapılan tarihi eser operasyonunda el yazması Kuran-ı Kerim ve çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.
Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Turhal ilçesinde 1 şüphelinin tarihi eser niteliği taşıyan parçaları aracı içinde pazarlayacağı ihbarını aldı. Ekiplerin yaptığı takip sonucunda pazarlığın yapılacağı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 1 el yazması Kuran-ı Kerim, 1 insan figürlü heykel, 1 işlemeli taş obje, 1 de işlemeli metal görünümlü obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Yaşar Erkan İÇEN
2021-02-22 16:32:16
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.