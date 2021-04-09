Tokat’ta 1 köyde karantina uygulaması

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Tokat’ın Turhal ilçesinde artan korona virüs vakaları nedeni ile bir köyde karantina uygulamasına karar verildi.

Turhal İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili değerlendirme yapıldı. Turhal ilçesine bağlı Çamlıca köyüne korona vaka sayısının artması sonucu karantina uygulanmasına karar verildi. Ordu’ya akrabalarına giderek köyüne dönen bir ailenin korona virüse yakalandığı tespit edildi. 318 nüfuslu köyde 14 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Köy, 10 Nisan 2021 tarihi saat: 01.00 itibaren 10 gün süre ile karantinaya alındı.

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