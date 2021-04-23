Tokat'ta 23 Nisan konvoyu

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Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE(Tokat), (DHA) TOKAT'ın Zile ilçesinde polis, jandarma ve belediye araçlarından oluşan konvoy, siren çalarak ilçede tur atıp, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Tokat´ın Zile ilçesinde pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için gerçekleştirilen etkinlikte, polis, jandarma ve belediye araçları şehir merkezinde geçiş yaptı. Saat 21.00'de hareket eden konvoy, sirenler çalarak çocukların bayramı kutlandı. Vatandaşlar, evlerinin pencerelerine çıkarak araç konvoyunu alkışladı. Havadan görüntülenen konvoyda güzel görüntüler oluştu.

DHA-Genel Türkiye-Tokat / Zile Yaşar Erkan İÇEN

2021-04-23 23:06:07



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