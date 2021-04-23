Tokat'ta 23 Nisan konvoyu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta 23 Nisan konvoyu

DHA

Tokat'ta 23 Nisan konvoyu


Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE(Tokat), (DHA) TOKAT'ın Zile ilçesinde polis, jandarma ve belediye araçlarından oluşan konvoy, siren çalarak ilçede tur atıp, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Tokat´ın Zile ilçesinde pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için gerçekleştirilen etkinlikte, polis, jandarma ve belediye araçları şehir merkezinde geçiş yaptı. Saat 21.00'de hareket eden konvoy, sirenler çalarak çocukların bayramı kutlandı. Vatandaşlar, evlerinin pencerelerine çıkarak araç konvoyunu alkışladı. Havadan görüntülenen konvoyda güzel görüntüler oluştu.
 DHA-Genel Türkiye-Tokat / Zile Yaşar Erkan İÇEN
2021-04-23 23:06:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Su depolarında temizlik
YEREL HABERLER Su depolarında temizlik
Tokat polisi, sokak sokak gezip, megafonla 23 Nisan'ı kutladı 
YEREL HABERLER Tokat polisi, sokak sokak gezip, megafonla 23 Nisan'ı ...
Tokat'ta, 23 Nisan coşkusu binalara yansıdı
YEREL HABERLER Tokat'ta, 23 Nisan coşkusu binalara yansıdı
Pandemide sebze fidesine talep tavan yaptı
YEREL HABERLER Pandemide sebze fidesine talep tavan yaptı
Tokat’ta yardım kolileri çalındı
YEREL HABERLER Tokat’ta yardım kolileri çalındı
Karantinasının bitmesine 1 gün kala AVM’ye girerken yakalandı
YEREL HABERLER Karantinasının bitmesine 1 gün kala AVM’ye girerken ...
Niksar, atıksu arıtma tesisine kavuşuyor
YEREL HABERLER Niksar, atıksu arıtma tesisine kavuşuyor
Belediye Başkanı Özcan; “Niksar’da vahşi depolama dönemi sona erdi”
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Özcan; “Niksar’da vahşi depolama ...
İran'ın Arabistan'a gönderemediği hurmalar, Tokat'ta pekmez oldu
YEREL HABERLER İran'ın Arabistan'a gönderemediği hurmalar, Tokat'ta ...
Asırlara, deprem ve heyelana direndi şimdi yalnız kaldı
YEREL HABERLER Asırlara, deprem ve heyelana direndi şimdi yalnız ...
Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Bakan Pakdemirli, Tokat çiftçisinin sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli, Tokat çiftçisinin sorunlarını ...
Rüzgarda kırılan telefon direğini tahta çakarak sabitlediler
YEREL HABERLER Rüzgarda kırılan telefon direğini tahta çakarak ...
Tescilli lezzet iftar sofralarını süslüyor
YEREL HABERLER Tescilli lezzet iftar sofralarını süslüyor
Çiçek açan yüzlerce kiraz ağacı görsel şölen oluşturdu
YEREL HABERLER Çiçek açan yüzlerce kiraz ağacı görsel şölen ...
Yüzlercesi kıyıya vurdu, görüntüler endişe verici
YEREL HABERLER Yüzlercesi kıyıya vurdu, görüntüler endişe verici
Tescilli 'Tokat kebabı'na ramazan ilgisi
YEREL HABERLER Tescilli 'Tokat kebabı'na ramazan ilgisi